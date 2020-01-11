Insta360 выпустила модульную экшн-камеру ONE R

Китайская компания Insta360 представила на CES 2020, модульную экшн-камеру Insta360 ONE R, совместно с разработанную с Leica. Модульная конструкция предусматривает возможность смены объективов в зависимости от ситуации и сценариев съемки. Уникальным в этой камере является то, что ее конструкция со сменными объективами дает возможность использовать ее и как 360-градусную камеру, и как обычную широкоформатную 4К камеру.

Insta360 One R состоит из аккумулятора, основного модуля с дисплеем и объектива. Ключевое отличие камеры от аналогов – это возможность быстрой смены объективов.

На момент анонса новинки производитель предусмотрел несколько вариантов оптики: для панорамной 360-градусной съемки со светосилой f/2.0, для широкоугольной съемки динамичных роликов в 4К-разрешении со светосилой f/2.8 и объектив для съемки широкоугольных видео в разрешении 5,3K или 19-мегапиксельных фотографий (f/3.2). Последний модуль был разработан совместно со специалистами Leica.

Dual-Lens 360 модуль

Этот модуль поддерживает 5.7К разрешение с двух объективов, которые охватывают все направления панорамы. Он позволяет просматривать 360-видео на своем сенсорном экране в режиме предпросмотра. Тут также доступны такие инновации, как Color Plus, HDR-видео и Night Shot, которые обеспечивают высокую точность цветопередачи и качество при слабом освещении.

Широкоугольный 4К модуль

Способен записывать 4К/60fps. Этот модуль записывает четкую, яркую и стабилизированную картинку, поддерживает 8-кратное замедление. Его конструкция позволяет мгновенно поворачивать сенсорный экран назад и вперед – идеально подходит для просмотра результата в реальном времени при съемке.

1-дюймовый широкоугольный модуль (Leica)

Этот широкоугольный модуль использует, по заявлению производителя, лучший в своем классе 1-дюймовый сенсор для съемки 5,3K видео и 19-мегапиксельных фотографий. Insta360 тесно сотрудничала с компанией Leica в оптическом проектировании и создании широкоугольного 1-дюймового модуля. По заверениям Insta360, этот модуль обеспечивает лучшую производительность среди экшн-камер, благодаря комбинации из 1-дюймового сенсора с оптикой Leica и разрешением 5,3K, и все это в компактном прочном корпусе с использованием фирменной стабилизации FlowState от Insta360.

ONE R защищена по стандарту IPX8, это означает, что камеру можно погружать на глубину до 5 м. А если использовать специальный кейс, то погружаться можно вплоть до 60 м.

Стоимость Insta360 One R зависит от объектива, поставляемого в комплекте. Широкоугольный 4K-вариант стоит 288 долларов. Модель с 360-градусной оптикой обойдется в 460 долларов, а за возможность снимать 5,3К-видео нужно заплатить 504 доллара.