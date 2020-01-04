04.01.2020

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Игровой монитор Samsung Odyssey G9 поддерживает частоту обновления 240 Hz

Samsung Odyssey G9

Компания Samsung Electronics анонсировала линейку вогнутых игровых мониторов с экранами QLED – Odyssey. Линейка включает модели G9 и G7.

Модель G9 доступна с экраном размером 49 дюймов, а G7 — 32 и 27 дюймов. Во всех случаях экраны имеют показатель кривизны дисплея 1000R. Есть поддержка технологий AMD FreeSync 2 и NVIDIA G-Sync.

Samsung Odyssey G9

G9 — первый в мире игровой монитор разрешением Dual Quad (DQHD, 5120 × 1440 пикселей), соотношение сторон — 32:9. Заявлена сертификация HDR1000. Максимальная частота обновления — 240 Hz, время отклика составляет 1 мс.

На тыльной стороне Odyssey G9 по центру предусмотрена подсветка, которая включает 52 цвета и 5 световых эффектов.

Модели G7 имеют разрешение QHD (2560 × 1440 пикселей), соотношение сторон экрана — 16:9. Сертификация HDR ниже — HDR600.

Новинки поступят в продажу во втором квартале 2020 года. Стоимость пока неизвестна.

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