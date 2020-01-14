IDC: Объемы продаж РС в IV квартале 2019 года выросли на 4,8%. Лидер рынка — Lenovo

Мировой рынок PC, включая настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции, завершил 2019 год с ростом в IV квартале на 4,8%. Такие результаты представила аналитическая компания IDC. Поставки РС в течение этого квартала превзошли все прогнозы, составив чуть менее 71,8 млн. единиц, что является самым высоким показателем с IV квартала 2015 года. В целом мировые поставки выросли на 2,7% в годовом исчислении в 2019 году. Кроме того, 2019 год стал первым годом роста рынка после 2011 года, когда этот показатель составил 1,7%.

«Этот год был очень удачным, что привело к впечатляющему росту рынка, который в конечном итоге подвел черту под 7-летним периодом сокращения рынка, — сказал Райан Рейт (Ryan Reith), вице-президент IDC Worldwide Mobile Device Trackers. — Рынок по-прежнему будет испытывать трудности, но этот год стал явным признаком того, что спрос на РС все еще существует, несмотря на продолжающееся появление новых форм-факторов и роста спроса на мобильные вычисления».

Такие изменения на рынке связаны в большей части с переходом коммерческих структур на РС с операционной системой Windows 10 в связи с окончанием поддержки Windows 7. Этот тренд упрочил позиции трех ведущих игроков рынка в лице компаний Lenovo, HP и Dell, совокупная доля которых превысила 65% в 2019 году (по сравнению с 63% в 2018 году). Кроме того, влияние ряда других рыночных проблем снизилось в IV квартале. Например, ситуацию с ограниченностью доступа к процессорам Intel удалось смягчить с помощью процессоров AMD.

Что касается компаний в первой пятерке лидеров рынка, то здесь Lenovo сохранила лидирующие позиции и добилась дальнейшего увеличения доли по сравнению с 2018 годом, завершив год с долей рынка в 24,3%. Компании удалось показать рост практически во всех регионах.

HP Inc. в 2019 году удалось увеличить свою долю рынка до 23,6% (с 23,1% в 2018 году). Dell Technologies сохранила третью позицию на рынке РС в 2019 году и увеличила свою рыночную долю на 0,5% по сравнению с 2018 годом, достигнув 17,5% по всему миру. Объемы продаж Apple Mac в IV квартале 2019 года сократились на 4,7 млн. единиц, тем не менее, продолжающаяся динамика в области iPad и iPhone более чем компенсировала проблемы компании с объемами поставок Mac. Acer Group замыкает пятерку лидеров с долей рынка в 6,4% за год. Несмотря на то, что Acer остался в первой пятерке, объемы продаж РС этой компании сократились на 4,6% за год.