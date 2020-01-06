Huawei Y6s: смартфон начального уровня с MediaTek Helio P35

Компания Huawei выпустила смартфон начального уровня под названием Y6s. Устройство оснащено 6,09-дюймовым дисплеем разрешением 1560 × 720 пикселей. Экран занимает 87% фронтальной поверхности корпуса.

Аппаратная основа смартфона Huawei Y6s — 8-ядерный процессор MediaTek Helio P35. За обработку графики отвечает ускоритель IMG PowerVR GE8320. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb, встроенного накопителя — 64 Gb. Поддерживается установка карт памяти формата microSD емкостью до 512 Gb.

Основная камера представлена датчиком на 13 Мп. В верхней части дисплея имеется небольшой каплевидный вырез, в котором установлена 8 Мп фронтальная камера. Сканер отпечатков пальцев размещен на задней панели. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея на 3020 мА·ч.

Устройство поддерживает работу в сетях 4G, а также оснащено модулями Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2. Имеется встроенный приемник сигналов навигационной спутниковой системы GPS и 3,5 мм аудиоразъем.

Габариты 156,28 × 73,5 × 8 мм, вес — 150 гр. В качестве программной платформы задействована мобильная ОС Android 9.0 (Pie) с фирменным интерфейсом EMUI 9.1.

Аппарат будет поставляться в двух цветовых вариантах корпуса: Starry Black и Orchid Blue. Стоимость пока неизвестна.