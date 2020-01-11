Huawei выпустила операционную систему openEuler

Компания Huawei выпустила новую операционную систему на базе ядра Linux – дистрибутив openEuler, который, как ожидается, будет развиваться при участии сообщества. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Исходные тексты компонентов и пакетов дистрибутива опубликованы на платформе Gitee, которая является китайской альтернативой Github. На данный момент уже доступен ISO-образ первого релиза openEuler 1.0, для систем на базе архитектуры ARM64.

Как отметили в CNews, openEuler основан на EulerOS – коммерческом дистрибутиве Linux, разработанном Huawei и в первую очередь ориентированном на серверные платформы на базе архитектуры ARM64 (хотя и x86 также поддерживается). Применяемые в дистрибутиве методы защиты сертифицированы Министерством общественной безопасности КНР. Кроме того, EulerOS входит в перечень из шести ОС, сертифицированных комитетом Opengroup на соответствие стандарту UNIX 03, то есть имеющих право именоваться UNIX, а не лишь UNIX-подобными системами. Помимо EulerOS в список входят macOS, Solaris, Inspur K-UX, HP-UX и IBM AIX.

EulerOS базируется на CentOS, который, в свою очередь, основан на коде знаменитого Red Hat Enterprise Linux (RHEL) – корпоративного Linux с продолжительным жизненным циклом.

Несмотря на то, что проект openEuler находится на ранней стадии разработки (работы по его запуску велись с 17 сентября 2019 года), у него, по данным Gitee, более 50 разработчиков и около 600 коммитов. В репозитории представлено свыше 1 тыс. пакетов, собранных как под системы ARM64, так и x86.

Кроме того, в сообщении, посвященном запуску инфраструктуры проекта, упоминаются уникальные открытые разработки: A-Tune и iSulad. Первая из них является инструментом для автоматической оптимизации настроек, использующая технологии искусственного интеллекта. iSulad представляет собой «легковесный» инструментарий для управления изолированными контейнерами, предназначенный для использования в облачной инфраструктуре и IoT (интернет вещей).

Стоит отметить, что на данный момент в репозиториях проекта отсутствует какая-либо документация на языках, отличных от китайского.

Huawei не уточняет, заменит ли новый дистрибутив уже существующую EulerOS, или openEuler и ее коммерческий предшественник продолжат развиваться параллельно, подобно тому, как это происходит в случае с RHEL и CentOS. Не сообщается и причина, по которой китайская корпорация решила заняться разработкой очередного Linux. Однако не исключено, что наработки сообщества могут быть использованы компанией для развития собственной ARM-экосистемы, которой Huawei уделяет значительное внимание.