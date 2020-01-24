24.01.2020

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Huawei впервые вошла в десятку самых дорогих брендов мира

Huawei 90 мира

Издание Brand Finance опубликовало свежий рейтинг Global 500, в который вошли 500 крупнейших компаний мира по стоимости бренда. Лидер рейтинга не меняется уже третий год подряд, а в десятке самых дорогих вендоров появилась новая компания.

Первое место занимает Amazon — бренд оценивается в 220,7 млрд. долларов. По сравнению с прошлым годом его стоимость выросла на 17,5%, впервые преодолев рубеж в 200 млрд. долларов. Google, занявшая вторую строчку с показателем 159,7 млрд. долларов, также выросла в цене — компания улучшила показатели на 11,9% по сравнению с прошлым годом.

Стоимость бренда Apple, занимающего третье место, упала до 140,5 млрд. доллара — на 8,5%. Спад общей стоимости также продемонстрировали Facebook и Microsoft.

Компания Huawei впервые вошла в десятку самых дорогих брендов, в прошлом году компания занимала 12 место. Бренд оценили в 62,2 млрд. долларов.

Топ-10 самых дорогих брендов:

  • Amazon — 220,7 млрд. долларов (рост 17,5%);
  • Google — 159,7 млрд. долларов (рост 11,9%);
  • Apple — 153,6 млрд. долларов (спад на 8,5%);
  • Microsoft — 117,0 млрд. долларов (спад на 2,1%);
  • Samsung — 94,4 млрд. долларов (рост 3,5%);
  • ICBC — 80,7 млрд. долларов (рост 1,2%);
  • Facebook — 79,8 млрд. долларов (спад на 4,1%);
  • Walmart — 77,5 млрд. долларов (рост 14,2%);
  • Ping An — 69,0 млрд. долларов (рост 19,8%);
  • Huawei — 62,2 млрд. долларов (рост 4,5%).
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