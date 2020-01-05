06.01.2020

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Huawei открыла умный магазин без сотрудников

Huawei

Компания Huawei открыла свой первый умный розничный магазин в Международном центре нового развития Wuhan Optics Valley в Китае. Вместо обычного персонала в новом магазине используются три роботизированные руки, которые способны без посторонней помощи передавать товар с полок в руки покупателям. Магазин работает круглосуточно.

Huawei

Розничные магазины необходимы компании, поскольку они привлекают потребителей. В таких магазинах покупатель может вживую увидеть товар и попробовать его в действии, чего нельзя сделать, пользуясь интернет-магазином. Но у обычных розничных магазинов есть некоторые «недостатки», такие как оплата труда, свободное пространство и многое другое. Чтобы решить эти проблемы, Huawei решила открыть первый умный розничный магазин, который не занимает много места и не требует наличия сотрудников, а также открыт в любое время суток.

Умный магазин Huawei имеет цилиндрическую форму с пуленепробиваемым стеклом. На данный момент магазин продает только смартфоны и аксессуары. Он включает одну большую и две маленькие роботизированные руки, которые доставляют заказанный покупателем товар. Заказ осуществляется с сенсорной панели, расположенной с внешней стороны магазина. Кроме того, покупатели могут заказать товары онлайн и забрать их в этом магазине.

Если роботизированный магазин будет пользоваться популярностью, то в будущем аналогичные торговые точки появятся в других местах Китая.

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