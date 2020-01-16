Huawei опубликовала список смартфонов, которые не получат Android 10 с оболочкой EMUI 10
Компания Huawei практический уже обновила большинство своих смартфонов до Android 10 c оболочкой EMUI 10.
Но до сих пор есть некоторые модели, которые не получили обновление. Тысячи пользователей решили напрямую обратиться к службе поддержки компании с целью выяснить, получит ли их смартфон обновление до Android 10. Представители Huawei ответили практически на каждое письмо. В результате был сформирован список устройств, которые не дождутся обновления.
Список смартфонов, которые не получат Android 10 с EMUI 10:
- Honor Play;
- Honor 9;
- Honor 9 Lite;
- Honor 8X Max;
- Huawei Y9 2019;
- Huawei Nova 3;
- Huawei Nova 3i;
- Huawei P20 Lite.
В компании также отметили, что выход прошивки для некоторых устройств, не попавших в список, пока находится на рассмотрении.