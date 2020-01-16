16.01.2020

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Huawei опубликовала список смартфонов, которые не получат Android 10 с оболочкой EMUI 10

Huawei EMUI 10

Компания Huawei практический уже обновила большинство своих смартфонов до Android 10 c оболочкой EMUI 10.

Но до сих пор есть некоторые модели, которые не получили обновление. Тысячи пользователей решили напрямую обратиться к службе поддержки компании с целью выяснить, получит ли их смартфон обновление до Android 10. Представители Huawei ответили практически на каждое письмо. В результате был сформирован список устройств, которые не дождутся обновления.

Список смартфонов, которые не получат Android 10 с EMUI 10:

  • Honor Play;
  • Honor 9;
  • Honor 9 Lite;
  • Honor 8X Max;
  • Huawei Y9 2019;
  • Huawei Nova 3;
  • Huawei Nova 3i;
  • Huawei P20 Lite.

В компании также отметили, что выход прошивки для некоторых устройств, не попавших в список, пока находится на рассмотрении.

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