Huawei будет использовать навигацию TomTom вместо Google Maps

Нидерландская компания TomTom объявила, что заключила договор о сотрудничестве с Huawei Technologies, об этом пишет Reuters.

Теперь Huawei при создании приложений для смартфонов будет использовать карты, информацию о ситуации на дорогах и навигационное программное обеспечение от картографического сервиса TomTom.

Так как китайскому производителю сейчас запрещено пользоваться сервисами от Google, а также устанавливать на аппараты сертифицированную версию Android, в Huawei карты TomTom заменят Google Maps.

Когда именно TomTom начнут устанавливать на смартфоны Huawei пока неизвестно.

Сервисы TomTom также использует компания Apple.