Хромбуки HP на процессорах AMD и Intel ориентированы на использование в образовании

Компания HP представила четыре портативных компьютера под управлением операционной системы Chrome OS. Это модели Chromebook 11 G8 EE, Chromebook 11A G8 EE, Chromebook 11 x360 G3 EE и Chromebook 14 G6. Все устройства ориентированы на использование в образовательной сфере.

Новинки имеют защищенное исполнение корпуса, устройства выдерживают падения с высоты до 1,2 м на фанерный пол и с высоты до 0,76 м на бетон. Также защищена и клавиатура от случайно пролитой жидкости.

Chromebook 11 x360 G3 EE оснащен 11,6-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1366 × 768 точек. Крышка вращается на 360 градусов для трансформирования ноутбука в планшет.

Используется процессор Intel поколения Gemini Lake Refresh, вплоть до чипа Celeron N4120. Объем оперативной памяти LPDDR4-2400 составляет до 8 Gb, вместимость флеш-накопителя eMMC 5.0 — 64 Gb. Есть по два порта USB 3.1 Type-C и USB 3.1 Gen 1 Type-A, слот microSD, стереодинамики.

Стоимость — от 299 долларов. Ноутбук уже поступил в продажу.

Модель Chromebook 11 G8 EE обладает схожими характеристиками, но не способна трансформироваться в планшет. Покупатели смогут заказать модификацию с сенсорным экраном.

Стоимость — от 259 долларов, тоже в продаже.

Chromebook 11A G8 EE также имеет схожее оснащение, но вместо процессора Intel применяется чип AMD. Это может быть AMD A4-9120C с графикой Radeon R4 или AMD A6-9220C с графикой Radeon R5. Вместимость флеш-накопителя eMMC — до 32 Gb.

Цена не уточняется. В продажу ноутбук поступит в следующем месяце.

Ноутбук Chromebook 14 G6 оборудован 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1366 × 768 точек или 1920 × 1080 пикселей. Оснащение включает процессор Intel Celeron N4120, до 8 Gb ОЗУ и накопитель на 128 Gb. Есть порты USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 1 Type-C, HDMI 1.4b.

Ноутбук доступен в продаже по цене от 289 долларов.