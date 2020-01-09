HP Spectre x360 15: 4K-дисплей и 17 часов автономности

Компания HP в рамках выставки CES 2020 представила новую версию ноутбука Spectre x360 15. Благодаря полностью переработанный системе теплоотвода он является самым мощным из всех ноутбуков HP серии Spectre.

Ноутбук получил 15,6-дюймовый дисплей OLED с тонкими рамками (соотношение к площади крышки — 90 %) и разрешением 4K. Экран отличается расширенным на 30% цветовым диапазоном по сравнению с цветовым пространством DCI-P3, что позволяет отображать максимально реалистичные и яркие цвета.

Новинка оснащена процессором Intel Core i7 10-го поколения и комплектуется новейшим дискретным графическим процессором NVIDIA GeForce (точная модель не названа).

Производитель обещает автономность до 17 часов от одного заряда. Восполнить заряд батареи на 50% можно всего за 30 минут.

Ноутбук поддерживает новейшую технологию Intel Wi-Fi 6, позволяющей почти втрое быстрее передавать файлы по сравнению с Wi-Fi 5. Также можно настраивать приоритеты и параметры сети с помощью Network Booster в программе HP Command Center.

HP Spectre x360 15 оснащен инфракрасной камерой — она используется для разблокировки компьютера по лицу. В качестве альтернативы на клавиатуре есть сканер отпечатков пальцев. Для дополнительной защиты питание веб-камеры можно отключить физически одной кнопкой. Размер самой камеры стал еще меньше — высота теперь составляет лишь 2,2 мм (против 6 мм у прошлогодней модели).

Информации о поступлении в продажу и ценах пока нет.