HP представила моноблок Envy 32 AiO с графикой RTX

На выставке CES 2020 компания HP представила игровой моноблок Envy 32 All-in-One, который вполне может заменить полноценный геймерский PC.

Компьютер может предложить 31,5-дюймовый 4K-экран с поддержкой стандарта HDR600 и показателем контрастности 6000:1 — впервые на рынке моноблоков. Охват цветового пространства DCI-P3 составляет 98%. Заявлена также качественная цветовая калибровка. Поддерживается подключение двух внешних мониторов посредством Thunderbolt 3 или HDMI.

Это первый моноблок со встроенной видеокартой семейства NVIDIA GeForce RTX. Также Envy 32 является первым моноблоком, участвующим в программе NVIDIA RTX Studio. Компьютер может оснащаться процессорами Intel Core i7 9-го поколения с показателем TDP до 65 Вт, до 32 Gb оперативной памяти DDR4, накопителем SSD объемом до 1 Tb.

HP называет моноблок ENVY 32 самым громким на рынке и первым в мире с поддержкой Advanced Audio Stream. Пользователям не нужно докупать дополнительные колонки, внутри корпуса уместили несколько высокочастотных динамиков и большой сабвуфер, разработанный компанией Bang & Olufsen.

В корпус вмонтировала беспроводная зарядная станция для мобильного устройства.

Как отмечает HP, моноблок Envy 32 — лауреат премии CES 2020 за новации. Новинка поступит в продажу по рекомендуемой цене от 1600 долларов.