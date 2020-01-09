09.01.2020

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HP Elite Dragonfly — ноутбук-трансформер с 5G и встроенной меткой Tile

HP Elite Dragonfly

Компания HP показала на CES 2020 обновленную версию премиального ноутбука Elite Dragonfly — теперь со встроенным 5G-модемом и процессорами Intel Core vPro десятого поколения.

Elite Dragonfly — первый в мире ноутбук-трансформер для бизнеса с поддержкой 5G и технологией интеллектуального управления сигналом для повышения качества связи. Эта новаторская антенная технология позволяет устройству соответствовать строгим стандартам подключения. Также компания называет устройство самым легким в мире ноутбуком-трансформером для бизнеса с поддержкой 5G. Его вес составляет меньше 1 кг.

HP Elite Dragonfly

Ноутбук Elite Dragonfly оснастили встроенной меткой Tile (тоже впервые в мире среди ноутбуков). Это специальный трекер, который подключается по Bluetooth к смартфону и помогает определить местонахождение ноутбука.

Еще одна технология, созданная с прицелом на приватность и безопасность — HP Sure View Reflect. Благодаря ей с помощью нажатия кнопки на клавиатуре можно активировать особый режим конфиденциальности, который мгновенно сделает недоступным изображение на экране для любопытных глаз, сделав весь экран медного цвета. Работает это как в темных, так и в ярких окружениях.

Более 82% механических деталей и 90% магниевого корпуса ноутбука созданы с применением переработанных материалов.

Ноутбук HP Elite Dragonfly поступит в продажу в июне этого года. Информации о стоимости пока нет.

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