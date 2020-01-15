Honda совместно с Isuzu создадут грузовики на водородных топливных элементах

Компании Honda Motor и Isuzu Motors объявили о намерении объединить усилия для проведения исследований возможности использования водородных топливных элементов в тяжелых грузовиках, об этом пишет Reuters.

В рамках заключенного на два года соглашения Isuzu проведет испытания разработанного для легковых автомобилей силового агрегата Honda на водородных топливных элементах в своих грузовиках, что может проложить путь к использованию этой технологии в более широком диапазоне транспортных средств.

Сообщается, что японские производители стараются вывести такие грузовики как можно скорее на рынок. При этом компания Honda впервые делиться своими передовыми разработками в области производства водородной энергетики со сторонней компанией.