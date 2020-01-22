Group-IB: в 2020 году мощность и частота DDoS-атак значительно вырастут

Компания Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности, прогнозирует в 2020 году значительный рост мощности и частоты DDoS-атак. Как считают эксперты, основные предпосылки для этого — развертывание мобильных сетей пятого поколения и появление все большего числа плохо защищенных умных устройств.

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств. С другой стороны, владельцы DDoS-бот-сетей, построенных на большом количестве зараженных роутеров, могут начать сдавать их в аренду злоумышленникам, занимающимся фишингом. Это позволит им зарабатывать больше, чем на проведении DDoS-атак», — сказал глава отдела системных решений Group-IB Антон Фишман.

Эксперт также отмечает, что «скорость доступа в интернет по всему миру растет, при этом стоимость самих DDоS-атак в даркнете уменьшается из-за большого количества предложений, а пользователи все также беспечно относятся к безопасности своих девайсов и IoT-устройств. DDоS может использоваться и как отвлекающий маневр при совершении других атак, например, при хищении денег из банка и как часть цепочки при проведении атаки на бренд для вывода сервиса/услуги из строя».