28.01.2020

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Google запустила техподдержку Android через Twitter с помощью хэштега #AndroidHelp

Google Twitter

Компания Google запустила официальную техническую поддержку через одну из популярных социальных сетей для помощи владельцам Android-устройств.

Теперь, чтобы задать вопрос о работе вашего Android-смартфона или узнать решение возникшей проблемы, достаточно написать об этом в Twitter и добавить хэштег #AndroidHelp. После чего следует ждать ответ от официального аккаунта @Android.

Сотрудники Google будут откликаться только на публичные твиты, поэтому писать в личные сообщения нет смысла. Скорее всего, в компании хотят чтобы у всех пользователей была возможность просматривать такие обращения и ответы на них.

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