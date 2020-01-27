27.01.2020

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Google запустил сервис Dataset Search для удобного поиска по наборам данных

Google Dataset Search

Сервис Google Dataset Search официально вышел из бета-версии, об этом сообщает пресс-служба Google.

Инструмент «Поиск по наборам данных» позволяет удобно искать нужную информацию среди примерно 25 млн. репозиториев, свободно доступных в интернете. Он пригодится для объемных работ по сбору и обработки информации авторам научных исследований, бизнес-аналитикам, студентам и обычным пользователям, которые хотят изучить статистику в любой тематике.

Поиск осуществляется по ключевым словам. Также хранилища теперь можно сортировать по дате обновления, правам использования, стоимости доступа и формату скачивания. В поиск  добавили новые функции. Теперь пользователь может фильтровать результаты по типу набора данных (например, таблицы, изображения, текст) или по цене поставщиков. Самый популярный формат — таблицы, их более 6 млн. в поиске по наборам данных.

Если вы хотите, чтобы ваши наборы данных отображались в Dataset Search, опишите их, используя открытый стандарт schema.org. США лидируют по количеству доступных открытых наборов правительственных данных — более 2 млн.

Кроме того, у Dataset Search появилась мобильная версия. Сервис доступен по ссылке.

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