Google выпустила новые приложения, чтобы побороть зависимость от смартфонов

Компания Google представила сразу три новых приложения, призванных сократить время использования смартфона в течение дня.

Самое необычное из трех приложений – Envelope (конверт). Это набор шаблонов в формате PDF для распечатки своеобразных бумажных конвертов. Такой конверт позволит пользоваться только базовыми функциями, например, совершить при необходимости звонок. При извлечении устройства из конверта программа покажет, сколько часов его владельцу удалось продержаться без социальных сетей и прочих благ цифровой эпохи. На данное время приложение совместимо только с моделью Google Pixel 3a.

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Второе приложение — Activity Bubbles, предназначено для мониторинга активности пользователя в течение дня. При каждой разблокировке смартфона на экране появляется небольшой «пузырь», растущий со временем активности аппарата.

Приложение под названием Screen Stopwatch представляет собой альтернативу предыдущему решению. Вместо визуальных напоминаний о времени, потраченном в смартфоне, на экране последнего отображается цифровой счетчик активности дисплея в течение дня.

Все три программных решения Google уже доступны в магазине приложений Google Play.