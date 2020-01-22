22.01.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareМобильные приложенияGoogle выпустила новые приложения, чтобы побороть зависимость от смартфонов

Google выпустила новые приложения, чтобы побороть зависимость от смартфонов

Google

Компания Google представила сразу три новых приложения, призванных сократить время использования смартфона в течение дня.

Google

Самое необычное из трех приложений – Envelope (конверт). Это набор шаблонов в формате PDF для распечатки своеобразных бумажных конвертов. Такой конверт позволит пользоваться только базовыми функциями, например, совершить при необходимости звонок. При извлечении устройства из конверта программа покажет, сколько часов его владельцу удалось продержаться без социальных сетей и прочих благ цифровой эпохи. На данное время приложение совместимо только с моделью Google Pixel 3a.

Второе приложение — Activity Bubbles, предназначено для мониторинга активности пользователя в течение дня. При каждой разблокировке смартфона на экране появляется небольшой «пузырь», растущий со временем активности аппарата.

Приложение под названием Screen Stopwatch представляет собой альтернативу предыдущему решению. Вместо визуальных напоминаний о времени, потраченном в смартфоне, на экране последнего отображается цифровой счетчик активности дисплея в течение дня.

Все три программных решения Google уже доступны в магазине приложений Google Play.

ТЕГИ:
Хромбуки HP на процессорах AMD и Intel ориентированы на использование в образовании
Group-IB: в 2020 году мощность и частота DDoS-атак значительно вырастут
Новости по теме
Статьи
Google научила нейросеть прогноз
Мобильные приложения ТОП-Новости
Huawei запустит собственную альт
События
Google haqsız rəqabətə görə 150
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!