Google создала приложение для легкой перепрошивки смартфонов на «чистый Android»
Компания Google разработала приложение Android Flash Tool для прошивки устройств на базе «чистой» ОС Android. Главным образом инструмент предназначен для разработчиков и энтузиастов. Он упростит процесс установки сборок Android на разные мобильные устройства.
Android Flash Tool представляет собой веб-приложение, доступное по адресу flash.android.com и не требующее установки на компьютер. Как отметили в Google, для успешной перепрошивки с использованием данного инструмента потребуется лишь USB-кабель.
На данное время Android Flash Tool поддерживает только прошивки, выпускаемые в рамках проекта AOSP (Android Open Source Project, нефирменная версия Android без включения сервисов Google), а также патчи для сборок на базе AOSP-прошивки и апдейты, выпускаемые самой Google. В описании к Android Flash Tool Google не гарантирует, что процесс перепрошивки завершится успешно.
Android Flash Tool – это кросс-платформенное приложение, работающее, как заверяет Google, под Linux, macOS, Chrome OS и Windows, но для последней могут потребоваться дополнительные драйвера на устройство – их можно скачать непосредственно со страницы с приложением. Для корректной работы необходим браузер с поддержкой интерфейса WebUSB – к таковым относятся Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, а также Chrome начиная с версии 61. В Firefox и Safari поддержка WebUSB пока не предусмотрена. Для установки сборки Android на смартфон потребуется выполнить три шага: подключить мобильное устройство с помощью кабеля USB к компьютеру, выбрать прошивку для установки и затем установить ее. Приложение также позволяет полностью очистить устройство от информации без перепрошивки.
Android Flash Tool пока работает исключительно со смартфонами самой Google, но тоже далеко не со всеми. В список поддерживаемых вошли модели линейки Pixel, начиная со второго поколения, а также Pixel 4 и 4 XL. Дополнительно в перечне поддерживаемых устройств Google указала одноплатные компьютеры серии HiKey производства компании Huawei.