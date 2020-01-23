Google создала крупнейшую в мире 3D-карту мозга
Ученые из корпорации Google и американского исследовательского центра Janelia Research Campus опубликовали крупнейшую в мире карту нейронных связей, пишет The Verge. Результат нескольких лет работы позволит лучше понять механизмы взаимодействия нейронов в мозгу любого живого существа.
В ходе исследований была создана трехмерная карта 20 млн. синапсов, связывающих 25 тыс. нейронов мозга мухи-дрозофилы. Это приблизительно треть всех ее нейронов. На данное время полную карту таким способом удалось создать только для мозга круглого червя C. Elegans.
На начальном этапе мозг насекомого разделили на секции толщиной в 20 мкм (примерно треть толщины человеческого волоса). После этого их исследовали с помощью электронного микроскопа — были получены данные о 50 трлн. 3D-пикселей (вокселей). Затем трехмерную карту обработали с помощью специальных алгоритмов. Окончательная проверка проводилась с использованием шлемов VR и ПО для редактирования 3D-изображений.
Новая карта – это результат комбинации автоматизированной работы и ручного труда многих ученых. Муху-дрозофилу часто используют в экспериментах за относительную простоту ее мозга, при этом насекомое способно реализовать сложные поведенческие схемы. Всего мозг дрозофилы содержит около 100 тыс. нейронов, а человеческий — около 86 млрд. До создания нейронной карты человеческого мозга еще очень далеко. Google и команда FlyEM сделали полученные данные и описание методологии общедоступными.