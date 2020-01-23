Google создала крупнейшую в мире 3D-карту мозга

Ученые из корпорации Google и американского исследовательского центра Janelia Research Campus опубликовали крупнейшую в мире карту нейронных связей, пишет The Verge. Результат нескольких лет работы позволит лучше понять механизмы взаимодействия нейронов в мозгу любого живого существа.

В ходе исследований была создана трехмерная карта 20 млн. синапсов, связывающих 25 тыс. нейронов мозга мухи-дрозофилы. Это приблизительно треть всех ее нейронов. На данное время полную карту таким способом удалось создать только для мозга круглого червя C. Elegans.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На начальном этапе мозг насекомого разделили на секции толщиной в 20 мкм (примерно треть толщины человеческого волоса). После этого их исследовали с помощью электронного микроскопа — были получены данные о 50 трлн. 3D-пикселей (вокселей). Затем трехмерную карту обработали с помощью специальных алгоритмов. Окончательная проверка проводилась с использованием шлемов VR и ПО для редактирования 3D-изображений.

Новая карта – это результат комбинации автоматизированной работы и ручного труда многих ученых. Муху-дрозофилу часто используют в экспериментах за относительную простоту ее мозга, при этом насекомое способно реализовать сложные поведенческие схемы. Всего мозг дрозофилы содержит около 100 тыс. нейронов, а человеческий — около 86 млрд. До создания нейронной карты человеческого мозга еще очень далеко. Google и команда FlyEM сделали полученные данные и описание методологии общедоступными.