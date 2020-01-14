Google научила нейросеть прогнозировать изменения погоды с точностью до минуты

Синоптики не всегда способны точно предугадать прогноз погоды. По заявлению представителей Google, использование нейронных сетей поможет человечеству получать более точную сводку о прогнозе погоды практически в режиме реального времени, пишет ресурс The Verge.

Во время тестирования исследователям компании удалось генерировать прогнозы осадков с точностью до 1 км на шесть часов раньше, чем при использовании традиционных методов. Более того, если искусственный интеллект предсказывал дождь, то время выпадения осадков совпадало с точностью до минуты.

Алгоритм Google позволяет получать прогноз погоды по запросу за считаные минуты. Для обучения нейронной сети использовались радиолокационные данные, собранные в период с 2017 по 2019 год в нескольких штатах США. Кроме того, в отличие от нейронного метода анализа, традиционный требует ежесуточной обработки сотен терабайтов данных на супермощных компьютерах, что делает увеличение частоты составления прогнозов крайне затратным.