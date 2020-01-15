Google Cloud предлагает IBM Power Systems как часть облачных решений

Различные бизнес-решения, в том числе очень крупные, часто разрабатывались еще для платформ IBM AIX или IBM i, есть и программные комплексы, работающие под управлением Linux на платформе PowerPC. Компания Google предоставляет клиентам возможность перенести такие решения в облако.

В качестве примеров характерного использования систем на базе Power можно привести запуск системы SAP или поддержку баз данных Oracle. Как сообщает Google в своем заявлении, бизнес-клиенты нередко интересуются возможностью запуска таких систем в облаке и именно для таких клиентов предназначен новый сервис IBM Power Systems for Google Cloud. Он предоставляет заказчикам привычные среды разработки и поддержки, но вместе с тем позволяет пользоваться всеми преимуществами облачных сервисов, включая экономические.

Интегрированная система биллинга позволяет разворачивать системы IBM Power с помощью Google Cloud Marketplace и оплачивать новую услугу так же, как это делается и с любым другим сервисом Google Cloud. Поддерживается технология разделения и изоляции LPAR. Задержки при передаче данных между серверами на базе IBM Power и виртуальными машинами Google Compute Engine минимальны. Также доступна и полноценная техническая поддержка.

Согласно опубликованному отчету Goole, многие крупные корпоративные заказчики, включая энергетические компании, уже начали модернизацию своей вычислительной инфраструктуры с помощью IBM Power Systems for Google Cloud. Более подробную информацию компания предлагает получить у представителя Google Cloud или воспользовавшись почтовым адресом [email protected]