Goldman Sachs больше не будет организовывать IPO компаний без женщин или геев в руководстве

Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs больше не будет организовывать IPO компаний, в руководстве которых нет женщин, лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией или с не белым цветом кожи. Об этом исполнительный директор Goldman Sachs Group Inc. Дэвид Соломон (David Solomon) заявил в интервью CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Начиная с 1 июля мы не будем выводить компании из США и Европы на биржу, если в их советах директоров не будет хотя бы одного относящегося к меньшинствам человека. Особое внимание будет уделяться женщинам. К 2021 году мы будем требовать, чтобы таких людей в совете было двое», — сказал Соломон.

По словам исполнительного директора, банк вынужден установить столь жесткие требования в связи с тем, что за последние два года на биржу вышли более 60 американских и европейских компаний, в руководстве которых не было ни одного «цветного» человека или женщины. Он признал, что нововведение может привести к тому, что банк упустит несколько бизнес-клиентов.

«Но я думаю, что в долгосрочной перспективе это лучший вариант для компаний, которые через какое-то время хотят получать премиальную прибыль для своих акционеров», — отметил исполнительный директор Goldman Sachs.

Кроме того, Соломон указал, что за последние четыре года эффективность IPO американских компаний, по крайней мере, с одной женщиной-директором оказалась значительно выше, чем без них.

В своем заявлении он не упомянул Азию, которая продолжает отставать от других регионов, когда дело доходит до расового, гендерного или сексуального отличия.

В самом Goldman Sachs из 11 членов совета директоров четверо — женщины. В отдельных штатах США уже действуют законы, регулирующие гендерный состав в крупных компаниях. Например, по новому законодательству штата Калифорния, публичные компании, в советы директоров которых входят только мужчины, штрафуются на 100 тыс. долларов. Как отмечает Bloomberg, в результате в 2019 году почти половина открытых вакансий в советах директоров крупных компаний из индекса S&P 500 досталась женщинам.