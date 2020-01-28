28.01.2020

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Генеральный директор AMD Лиза Су вошла в совет директоров Cisco

AMD

Компания Cisco объявила, что президент и генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) вошла в совет директоров Cisco.

«Деловое лидерство доктора Су в сочетании с опытом в технологиях и полупроводниковой отрасли станет огромным приобретением для совета директоров Cisco», — сказано в сообщении компании.

Присоединившись к совету директоров Cisco, Лиза Су останется президентом и генеральным директором AMD.

Проработав год в Texas Instruments, Лиза Су в 1995 году перешла в IBM, где провела 13 лет на различных должностях инженерного и руководящего характера. В 2007 году она перешла в Freescale Semiconductor на пост технического директора, чтобы в 2012 году покинуть компанию уже в статусе старшего вице-президента. Операционным директором AMD Су стала в 2012 году, а двумя годами позже ей пришлось взять на себя руководство переживающей не самые простые времена компанией в качестве генерального директора. Трансформация AMD, которая была проведена за эти годы, позволила компании укрепить свои рыночные позиции, значительно повысить капитализацию и избавиться от хронической убыточности. Лиза Су также входит в совет директоров AMD.

Компания Cisco — гигант рынков сетевого оборудования, программного обеспечения и телекоммуникаций, в настоящее время рыночная капитализация Cisco составляет 201,38 млрд. долларов.

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