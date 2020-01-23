Fujifilm представила беззеркальную камеру X-T200 с улучшенными возможностями для съемки видео

Компания Fujifilm представила беззеркальную камеру под названием X-T200, которая пришла на смену модели X-T100, выпущенной в 2018 году.

Fujifilm X-T200 получила ряд улучшений по сравнению с предшественником. Камера оснащена 24-мегапиксельным сенсором формата APS-C (с повышенной производительностью и расширенным диапазоном светочувствительности). Сообщается об использовании поворотного 3,5-дюймового сенсорного дисплея, способного работать в режиме Live view и встроенного гироскопа, призванного улучшить стабилизацию при съемке видео. Получила апгрейд и функция автофокусировки, которая обзавелась возможностью распознавания лиц, а скорость ее работы возросла в 3,5 раза.

Устройство поддерживает HDR, запись видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров/с (против 15 кадров/с у предшественника) и запись видео в разрешении Full HD с частотой 120 кадров/с. Серийная съемка улучшена до 8 кадров/с (против 6 кадров/с).

Для хранения отснятого материала могут использоваться карты памяти SD/SDHC/SDXC. Камера оснащена портом USB 3.1 Gen1, видео выходом micro-HDMI, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.1 LE. Габариты составляют 121 х 84 х 55 мм, вес — 370 гр. Камера будет предлагаться в полностью черном, черно-серебристом и черно-золотистом цветах.

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Fujifilm X-T200 поступит в продажу в конце февраля по цене 699,95 долларов. Стоимость за комплект с объективом 15-45mm f/3.5-5.6 составляет 799,95 долларов.