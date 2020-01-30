Ford разработал специальные гайки для предотвращения кражи колес

По мере того, как системы автомобильной безопасности становятся все более совершенными, воры нацеливаются на автомобильные детали, включая красивые легкосплавные диски. Для защиты от краж колес обычно используются стопорные гайки. Они имеют специальную форму и устанавливаются на место одного из штатных креплений. Открутить их можно при помощи специального переходника или ключа. Тем не менее, они не всегда могут выручить.

Компания Ford совместно с EOS, ведущим поставщиком высококачественных решений в аддитивном производстве, используя технологию 3D-печати, разработали стопорные гайки с контурами, основанными на «рисунке» голосе водителя.

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Как и радужная оболочка или отпечаток пальца, голос человека может использоваться как уникальная биометрическая идентификация. Владельцу автомобиля необходимо произнести какую-нибудь фразу, после чего алгоритмы обработают звуковую волну и трансформируют ее в рисунок, который можно напечатать при помощи 3D-принтера.

Гайки выполнены из нержавеющей, устойчивой к кислотам стали. Внутри них есть неравномерно расположенные углубления и ребра, которые не позволяют сделать восковой слепок для изготовления копии ключа.