Facebook запретил публиковать дипфейки

Компания Facebook объявила, что администрация социальной сети будет удалять видео, если заподозрит, что они созданы с помощью дипфейк-технологий.

Критерии, при обнаружении которых видео будет удалено:

Контент был отредактирован или синтезирован способами, которые не очевидны для обычного человека (за исключением поправок на ясность или качество). Такое редактирование может ввести в заблуждение: зрители могут приписать фейковое высказывание реальному человеку. Видео — продукт работы искусственного интеллекта или машинного обучения, который объединяет, заменяет или накладывает контент.

Не все редактируемые видео будут удаляться или помечаться администрацией Facebook как поддельный контент. К примеру, социальная сеть не будет удалять сатирические и пародийные ролики, целью создания которых не являлась манипуляция общественным мнением. А также, администрация разрешает публиковать видео, которые редактировались только для исключения ненужных слов или изменения их порядка.