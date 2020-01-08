08.01.2020

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Facebook запретил публиковать дипфейки

Facebook

Компания Facebook объявила, что администрация социальной сети будет удалять видео, если заподозрит, что они созданы с помощью дипфейк-технологий.

Критерии, при обнаружении которых видео будет удалено:

  1. Контент был отредактирован или синтезирован способами, которые не очевидны для обычного человека (за исключением поправок на ясность или качество). Такое редактирование может ввести в заблуждение: зрители могут приписать фейковое высказывание реальному человеку.
  2. Видео — продукт работы искусственного интеллекта или машинного обучения, который объединяет, заменяет или накладывает контент.

Не все редактируемые видео будут удаляться или помечаться администрацией Facebook как поддельный контент. К примеру, социальная сеть не будет удалять сатирические и пародийные ролики, целью создания которых не являлась манипуляция общественным мнением. А также, администрация разрешает публиковать видео, которые редактировались только для исключения ненужных слов или изменения их порядка.

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