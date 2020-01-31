ESET: 99% мобильных вредоносов нацелены на ОС Android

Международная антивирусная компания ESET представляет отчет по кибербезопасности мобильных устройств в 2019 году. В нем рассмотрены уязвимости iOS и Android, наиболее распространенные угрозы и способы защиты от них.

По данным Statcounter, Android является самой распространенной мобильной ОС в мире, на ее долю в настоящее время приходится 76% рынка. Доля пользователей iOS составляет 22%.

Постоянный рост числа пользователей и разнообразие экосистемы Android делают платформу идеальной мишенью для кибератак. Стоит отметить, что 90% гаджетов не обновляются до актуальной версии ОС с исправленными уязвимостями. Неудивительно, что 99% мобильных вредоносных программ обнаруживаются именно на устройствах на Android.

В 2019 году лидирующие позиции по количеству задетектированных вредоносов, нацеленных на Android, заняли Россия (15,2%), Иран (14,7%) и Украина (7,5%).

В целом, количество детектируемого нежелательного ПО по сравнению с 2018 годом снизилось на 9% благодаря усилиям Google. Однако нельзя говорить о том, что угрозы в Google Play встречаются реже. Напротив, все чаще обнаруживаются трояны, замаскированные под безопасные приложения, которым удается пройти проверку безопасности.

Так, эксперты ESET недавно обнаружили активную рекламную кампанию в Google Play, продвигающую именно такую программу, и отследили ее оператора. Впоследствии выяснилось, что вредоносное приложение было загружено восемь миллионов раз.

Кроме того, в августе 2019 года ESET проанализировала вредоносное ПО, замаскированное под приложение-радио, созданное с помощью шпионского инструмента с открытым исходным кодом AhMyth.

Важно отметить, что в 2019 году Google сделала серьезный шаг по повышению кибербезопасности экосистемы Android, создав альянс с лабораторией ESET по борьбе с киберпреступностью в Google Play.

Вторая по популярности мобильная платформа iOS в 2019 году столкнулась с уязвимостью, которая позволяла осуществить джейлбрейк версии 12.4.

Еще одна серьезная уязвимость позволяла злоумышленнику через приложение iMessage получить доступ к файлам пользователя.

Число обнаруженных вредоносов для устройств на iOS выросло на 98% по сравнению с 2018 годом, и на 158% по сравнению с 2017. При этом количество новых видов вредоносного ПО остается довольно низким.

Что касается географического распределения этих обнаружений, они в основном сосредоточены в Китае (44%), США (11%) и Индии (5%).

ESET напоминает, что ни одна платформа не является неуязвимой к киберугрозам. Поэтому пользователям рекомендуется тщательно проверять посещаемые веб-сайты, не открывать ссылки от незнакомых отправителей и использовать комплексные антивирусные решения для ПК и мобильных устройств.