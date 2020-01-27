Эра форм-фактора ATX завершается

На рынке с 1995 года доминирует форм-фактор ATX, который задает стандарты для размеров материнской платы и блока питания, электрических характеристик, а также ряда других параметров.

В блоке питания формата ATX предусмотрен выход сразу нескольких вариантов напряжения – от 3,3 до 12 В, вследствие чего блок имеет внушительные размеры и от него идет большое количество проводов. Только к материнской плате от ATX тянется толстый 24-контактный пучок проводов, не говоря уже о куче кабелей и разъемов для подключения других устройств — HDD/SDD, оптический привод и т.д.

В этом году ожидается презентация нового разъема ATX12VO, который будет первоначально использоваться только OEM-поставщиками.

Согласно описанию, новый форм-фактор будет требовать от блока питания выдавать строго 12 В. Линии на 3,3 В и 5 В упразднят, а сам 24-контактный разъем заменят на 10-контактный. Единственным моментом останется вывод 5 В на USB-порты. Такое же напряжение останется в режиме ожидания.

Все остальные преобразования будет выполнять уже не блок питания, а материнская плата. То есть даже питание на накопители будет идти через нее. Такой подход позволит унифицировать систему и упростить сборку для OEM-производителей.

Конечным результатом является повышение общей эффективности платформы при существенном снижении стоимости. Подробнее данные о спецификации приведены в документе.