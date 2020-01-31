31.01.2020

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Epic Games Store бесплатно раздает Farming Simulator 19

Farming Simulator 19

В Epic Games Store началась раздача игры Farming Simulator 19 — симулятор фермерства, в котором доступны две карты и 300 единиц техники.

Забрать игру можно до 6 февраля.

После бесплатными станут сразу три игры: Carcassonne, Ticket to Ride и Pandemic. Это цифровые адаптации настольных игр:

Carcassonne — при помощи карточек игроки сами формируют карту, на которой затем предстоит размещать своих подданных;

Ticket to Ride — надо выстроить железнодорожное сообщение оптимальным образом, чтобы быстрее остальных добраться до пункта назначения;

Pandemic — в роли последних выживших предстоит спасти человечество.

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