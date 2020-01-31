31.01.2020

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Электрический GMC Hummer EV получит мощность 1000 л.с.

GMC Hummer EV

Корпорация General Motors подтвердила выход электрического кроссовера Hummer. Официальное будущее название электромобиля — GMC Hummer EV. Заявлено, что автомобиль получит силовую установку, способную развивать до 1000 л.с., крутящий момент 11,500 lb-ft и разгон до 100 км/ч за 3 секунды. Впервые его покажут в рекламном ролике «Quiet Revolution» с Леброном Джеймсом, во время супербоула.

Полностью рассекретить новый GMC Hummer EV компания обещает 20 мая этого года, а в продажу он должен поступить осенью 2021 года. Собирать его планируется на заводе GM в Мичигане.

До выхода полноценного ролика General Motors предлагает посмотреть четыре коротких тизера, в которых можно рассмотреть фронтальную часть модели GMC Hummer EV.

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