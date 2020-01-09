Dell показала концепты ноутбуков с гибким экраном и двумя дисплеями

Компания Dell продемонстрировала на выставке CES 2020 два концептуальных ноутбука, один из которых оснащен гибким дисплеем, а второй получил два отдельных экрана.

Dell Concept Ori оснащен гибким 13-дюймовым экраном с разрешением QHD+. В разложенном состоянии это достаточно большой планшет, а при сгибании получается небольшой ноутбук, одна из половин которого может выступать в роли сенсорной клавиатуры.

Dell Concept Duet представляет собой два 13,4-дюймовых Full HD-экрана, соединенных между собой с помощью шарнира. Устройство возможно сложить пополам без зазора между двумя частями, чего нельзя сделать в случае с Concept Ori.

Два экрана Concept Duet могут использоваться как один большой, так и два раздельных, где на каждом будут выполняться разные операции. Один из них может служить в качестве сенсорной клавиатуры с тачпадом. Dell также показала подключаемую физическую клавиатуру, которая крепится к экрану.

Производитель ничего не сообщает о характеристиках обоих устройств. Работают оба гаджета под управлением обычной версии Windows 10, а не новой Windows 10X, которая оптимизирована под подобные форм-факторы.

Компания не озвучила никаких планов по выпуску этих устройств в продажу.