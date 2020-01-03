Dell анонсировала ноутбуки Latitude 9510 и XPS 13, а также магазин потоковых предложений

Компания Dell подготовила к выставке CES 2020 премиальный ноутбук Latitude 9510 и обновленную версию XPS 13.

15-дюймовый ноутбук-трансформер Latitude 9510 позиционируется в качестве «умного» бизнес-ноутбука с поддержкой связи 5G. Производитель заявляет, что Latitude 9510 является самым компактным и легким коммерческим 15-дюймовым ноутбуком. Благодаря очень тонким рамкам InfinityEdge, 15-дюймовый дисплей уместился в 14-дюймовый форм-фактор, а вес устройства составляет 1,45 кг. Дисплей имеет разрешение 1920 х 1080 точек. Для дизайна 2-в-1 предусмотрена сенсорная панель с поддержкой стилуса. Масса этой версии составляет 1,5 кг.

Конфигурация системы может включать процессор вплоть до Intel Core i7 10-го поколения с технологией vPro, до 16 Gb оперативной памяти LPDDR3 с частотой 2133 MHz и твердотельный накопитель M.2 2230 PCIe/NVMe емкостью до 1 Tb. Ноутбук получил поддержку высокоскоростного стандарта связи Wi-Fi 6 и мобильной связи 5G. При этом антенны 5G встроены в динамики. Ноутбук может комплектоваться 4-секционной (52 Вт·ч) или 6-секционной (88 Вт·ч) батареей. Последняя обеспечивает автономность на уровне 30 часов. Корпус изготовлен из алюминия с алмазной огранкой.

Компания говорит о новой программной технологии Dell Optimizer на базе ИИ, которая изучает предпочтения пользователя и подстраивается под его привычки, снижая задержки, увеличивая скорость запуска приложений, уменьшая энергопотребление и так далее.

Ноутбук Dell Latitude 9510 поступит в продажу с 26 марта по цене от 1799 долларов.

Также компания готовит запуск и более традиционного 13-дюймового компактного ноутбука XPS 13, который наделен экраном с соотношением 16:10 и тонкими рамками со всех сторон — InfinityEdge. На выбор пользователей предлагаются дисплеи InfinityEdge с разрешением Full HD+ (обычный или сенсорный) или 4K Ultra HD+ (сенсорный). Во всех случаях максимальная яркость составляет 500 нит и обеспечивается охват 100% цветового пространства sRGB. Размеры устройства — 295,7 х 198,7 х 14,8 мм. Масса составляет 1,2 или 1,27 кг, в зависимости от используемого дисплея. Версии с сенсорными панелями более тяжелые.

Производитель отдельно отмечает тонкий профиль, высокую производительность и высококачественную отделку. Корпус устройства включает такие материалы, как обработанный алюминий, углеродное волокно, тканое стекловолокно. Полноразмерная клавиатура занимает почти всю ширину корпуса, а сенсорная панель увеличена на 17% по сравнению с прошлой моделью.

Отмечается, что новый ноутбук Dell XPS 13 сертифицирован по стандарту Project Athena.

В качестве аппаратной платформы ноутбука используются процессоры Intel десятого поколения. Пользователи могут выбрать варианты с Core i3-1005G1, Core i5-1035G1 или Core i7-1065G7. Оперативной памяти может быть установлено от 4 до 32 Gb. Емкость SSD-накопителя составляет от 256 до 2 Tb. Из интерфейсов подключения доступны два порта Thunderbolt 3, microSD-ридер и 3.5-мм аудиоразъем. Батарея емкостью 52 Вт·ч обеспечивает до 19 часов в автономном режиме.

В продажу XPS 13 поступит с предустановленной Windows 10, а также версия для разработчиков с Ubuntu 18.04 LTS. Стандартная версия с Windows 10 появится в продаже в некоторых странах с 7 января, а на глобальный рынок она выйдет в феврале. Цена стартует с отметки 999,99 долларов. Версия для разработчиков будет доступна на рынке с февраля по цене от 1199,99 долларов.

Также Dell представила приложение Cinema Guide, которое будет устанавливаться на ее ПК. Это единый магазин потоковых предложений, позволяющий быстро находить фильмы и сериалы в разных потоковых службах. Поддерживается порядка 200 сервисов и предлагается персонализированный поиск.

Другой представленной технологией стала Dell Mobile Connect — программная технология для более тесной интеграции ПК со смартфонами. Поддерживается, например, дублирование экрана и передача файлов с устройств на базе с iOS, а также простое и удобное перетаскивание фотографий и видео между смартфоном и ПК.