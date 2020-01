Dassault Systèmes и Softprom by ERC подписали договор о дистрибуции приложений на базе платформы 3DEXPERIENCE

Softprom by ERC, Value Added Distributor на территории стран Восточной Европы и СНГ, и Dassault Systèmes, мировой лидер в области решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий, объявили о подписании договора о сотрудничестве. Softprom by ERC получил статус «Дистрибьютор» приложений, выполненных на базе платформы 3DEXPERIENCE, в ряде стран региона, включая Азербайджан.

Платформа 3DEXPERIENCE — это единая корпоративная среда для моделирования предметов окружающего мира и связанных с ними ощущений, работающая в облаке или в локальной сети предприятия.

С помощью единого и простого в использовании интерфейса эта платформа поддерживает отраслевые решения, собранные из программных продуктов для трехмерного проектирования, моделирования и аналитики. Такой подход обеспечивает эффективную работу производственных процессов и позволяет управлять жизненным циклом продукта – начиная с этапа создания концепции изделия, дизайна, инженерных расчетов, производства до управления логистикой и совместной работы, в том числе с использованием виртуальной и дополненной реальности.

Основанное на 3DEXPERIENCE программное обеспечение применяют во всех подразделениях — от отделов маркетинга и продаж до конструкторских команд. Приоритетными в продвижении и продажах станут такие приложения как:

CATIA — для 3D-проектирования и дизайна в системах САПР;

DELMIA — для оптимизации проектирования, бизнес-процессов и планирования;

SIMULIA — для реалистичного моделирования;

ENOVIA — для взаимодействия и совместного управления жизненным циклом изделий.