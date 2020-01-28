Cisco демонстрирует новейшие инструменты цифровой трансформации на конференции Cisco Live 2020 в Барселоне

Сегодня в выставочном центре Барселоны Fira de Barcelona открылась конференция Cisco Live 2020, которая продлится до 31 января. В конференции примут участие около 20 тыс. заказчиков, партнеров и ИТ-специалистов. Мероприятие призвано помочь заказчикам реализовать море открывающихся перед ними возможностей, предоставив в их распоряжение необходимые для этого передовые знания, умения и технологии.

В течение этой недели будут анонсированы инновации, затронувшие портфолио сетевых продуктов Cisco, а также для совместной работы, обеспечения кибербезопасности и в области DevNet. Все они призваны помочь бизнесу масштабироваться, поддерживать информационную безопасность и ускорять процессы цифровой трансформации. Стратегию Cisco, направленную на содействие партнерам и заказчикам в освоении новых бизнес-возможностей в эпоху цифровизации, озвучат Венди Марс (Wendy Mars), президент Cisco по региону EMEAR, Дэвид Гёкелер ( David Goeckeler ), исполнительный вице-президент и генеральный менеджер подразделения развития сетей и систем информационной безопасности, а также другие топ-менеджеры компании.

«В условиях интенсивных технологических перемен Cisco фокусируется на помощи заказчикам в достижении бизнес-результатов, которые прежде считались невозможными, — сказала Венди Марс. — Во всем мире, во всех отраслях малый и крупный бизнес лишь приступает к реализации огромного потенциала таких новых технологий, как искусственный интеллект, 5G, адаптивная и прогнозная кибербезопасность, Интернет вещей и др. Мы рады приветствовать наших заказчиков и партнеров на конференции Cisco Live и содействовать им в получении той реальной бизнес-выгоды, которую способны открыть эти потрясающие инновации».

Основные новинки

Ускорение приложений в гибридном многооблачном мире . Новая мультидоменная архитектура Cisco, объединяя решения AppDynamics и Cisco Intersight Workload Optimizer, обеспечивает полную прозрачность работы софтверных решений на уровне приложения, сети и дата-центра, как локально, так и в облаке. Cisco HyperFlex Application Platform — интегрированная платформа для работы с контейнерами как с услугой (container-as-a-service) упрощает конфигурирование и текущие операции Kubernetes в облаке, в дата-центре и на границе.

. Новая мультидоменная архитектура Cisco, объединяя решения AppDynamics и Cisco Intersight Workload Optimizer, обеспечивает полную прозрачность работы софтверных решений на уровне приложения, сети и дата-центра, как локально, так и в облаке. Cisco HyperFlex Application Platform — интегрированная платформа для работы с контейнерами как с услугой (container-as-a-service) упрощает конфигурирование и текущие операции Kubernetes в облаке, в дата-центре и на границе. Комплексная архитектура информационной безопасности для промышленного Интернета вещей . Чтобы обезопасить свои системы, снизить риски киберугроз и оптимизировать производственные процессы, организациям необходим полный обзор самых разнообразных сетевых сред. Новая архитектура IoT-безопасности Cisco обеспечивает расширенное представление как в информационной, так и в операционной среде, защищая производственные процессы и обеспечивая сбор и получение данных на IoT-границе. Это повышает эффективность организаций заказчиков, помогает им принимать более обоснованные бизнес-решения и ускоряет процессы цифровой трансформации.

. Чтобы обезопасить свои системы, снизить риски киберугроз и оптимизировать производственные процессы, организациям необходим полный обзор самых разнообразных сетевых сред. Новая архитектура IoT-безопасности Cisco обеспечивает расширенное представление как в информационной, так и в операционной среде, защищая производственные процессы и обеспечивая сбор и получение данных на IoT-границе. Это повышает эффективность организаций заказчиков, помогает им принимать более обоснованные бизнес-решения и ускоряет процессы цифровой трансформации. Усовершенствованный контакт-центр для комфортного общения клиентов и заказчиков . Всемирно известные бренды годами, а иногда и десятилетиями добиваются лояльности клиентов — и рискуют потерять ее за несколько секунд, если клиенту не понравится качество обслуживания. В то время как потребности и ожидания клиентов меняются, компании не всегда успевают следовать за ними. Сегодня Cisco представила три новинки, радикально улучшающие взаимодействие клиента с контакт-центром: это функционал на основе искусственного интеллекта, новое решение для общения с клиентами и новый облачный контакт-центр.

. Всемирно известные бренды годами, а иногда и десятилетиями добиваются лояльности клиентов — и рискуют потерять ее за несколько секунд, если клиенту не понравится качество обслуживания. В то время как потребности и ожидания клиентов меняются, компании не всегда успевают следовать за ними. Сегодня Cisco представила три новинки, радикально улучшающие взаимодействие клиента с контакт-центром: это функционал на основе искусственного интеллекта, новое решение для общения с клиентами и новый облачный контакт-центр. Искусственный интеллект повышает эффективность совещаний. Новые голосовые возможности Webex Meetings на основе искусственного интеллекта превращают разговоры в действия, а Webex-совещания — в полезную цифровую информацию. Кроме того, Cisco никогда не забывает об информационной безопасности и конфиденциальности данных, и теперь заказчики могут выбирать, где хранить данные Webex Teams — в Европе или в США. Компания также представила новое видеоустройство начального уровня Cisco Webex Room USB, которое поможет малому бизнесу по максимуму использовать возможности совместной работы.

Основные мероприятия на конференции