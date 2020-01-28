Cisco демонстрирует новейшие инструменты цифровой трансформации на конференции Cisco Live 2020 в Барселоне
Сегодня в выставочном центре Барселоны Fira de Barcelona открылась конференция Cisco Live 2020, которая продлится до 31 января. В конференции примут участие около 20 тыс. заказчиков, партнеров и ИТ-специалистов. Мероприятие призвано помочь заказчикам реализовать море открывающихся перед ними возможностей, предоставив в их распоряжение необходимые для этого передовые знания, умения и технологии.
В течение этой недели будут анонсированы инновации, затронувшие портфолио сетевых продуктов Cisco, а также для совместной работы, обеспечения кибербезопасности и в области DevNet. Все они призваны помочь бизнесу масштабироваться, поддерживать информационную безопасность и ускорять процессы цифровой трансформации. Стратегию Cisco, направленную на содействие партнерам и заказчикам в освоении новых бизнес-возможностей в эпоху цифровизации, озвучат Венди Марс (Wendy Mars), президент Cisco по региону EMEAR, Дэвид Гёкелер (David Goeckeler), исполнительный вице-президент и генеральный менеджер подразделения развития сетей и систем информационной безопасности, а также другие топ-менеджеры компании.
«В условиях интенсивных технологических перемен Cisco фокусируется на помощи заказчикам в достижении бизнес-результатов, которые прежде считались невозможными, — сказала Венди Марс. — Во всем мире, во всех отраслях малый и крупный бизнес лишь приступает к реализации огромного потенциала таких новых технологий, как искусственный интеллект, 5G, адаптивная и прогнозная кибербезопасность, Интернет вещей и др. Мы рады приветствовать наших заказчиков и партнеров на конференции Cisco Live и содействовать им в получении той реальной бизнес-выгоды, которую способны открыть эти потрясающие инновации».
Основные новинки
- Ускорение приложений в гибридном многооблачном мире. Новая мультидоменная архитектура Cisco, объединяя решения AppDynamics и Cisco Intersight Workload Optimizer, обеспечивает полную прозрачность работы софтверных решений на уровне приложения, сети и дата-центра, как локально, так и в облаке. Cisco HyperFlex Application Platform — интегрированная платформа для работы с контейнерами как с услугой (container-as-a-service) упрощает конфигурирование и текущие операции Kubernetes в облаке, в дата-центре и на границе.
- Комплексная архитектура информационной безопасности для промышленного Интернета вещей. Чтобы обезопасить свои системы, снизить риски киберугроз и оптимизировать производственные процессы, организациям необходим полный обзор самых разнообразных сетевых сред. Новая архитектура IoT-безопасности Cisco обеспечивает расширенное представление как в информационной, так и в операционной среде, защищая производственные процессы и обеспечивая сбор и получение данных на IoT-границе. Это повышает эффективность организаций заказчиков, помогает им принимать более обоснованные бизнес-решения и ускоряет процессы цифровой трансформации.
- Усовершенствованный контакт-центр для комфортного общения клиентов и заказчиков. Всемирно известные бренды годами, а иногда и десятилетиями добиваются лояльности клиентов — и рискуют потерять ее за несколько секунд, если клиенту не понравится качество обслуживания. В то время как потребности и ожидания клиентов меняются, компании не всегда успевают следовать за ними. Сегодня Cisco представила три новинки, радикально улучшающие взаимодействие клиента с контакт-центром: это функционал на основе искусственного интеллекта, новое решение для общения с клиентами и новый облачный контакт-центр.
- Искусственный интеллект повышает эффективность совещаний. Новые голосовые возможности Webex Meetings на основе искусственного интеллекта превращают разговоры в действия, а Webex-совещания — в полезную цифровую информацию. Кроме того, Cisco никогда не забывает об информационной безопасности и конфиденциальности данных, и теперь заказчики могут выбирать, где хранить данные Webex Teams — в Европе или в США. Компания также представила новое видеоустройство начального уровня Cisco Webex Room USB, которое поможет малому бизнесу по максимуму использовать возможности совместной работы.
Основные мероприятия на конференции
- Корпоративная социальная ответственность Cisco. Cisco расскажет о своей социальной программе, которая поддерживает стремление компании ускорить решение глобальных проблем с помощью технологий. Вместе с компанией o3e Cisco работает над улучшением доступа бездомных и беженцев к образованию, медицинским и другим основным услугам. В мастерской «Собери велосипед», расположенной в парковой зоне, волонтеры помогут собрать 50 велосипедов, которые будут переданы в дар программам помощи бездомным и беженцам в Барселоне. Эта инициатива реализуется в рамках программы приоритетов корпоративной социальной ответственности Cisco, направленной на улучшение условий жизни одного миллиарда людей к 2025 году.
- Зона DevNet. Посетители получат опыт непосредственной работы с прикладными интерфейсами API, отточат искусство программирования и узнают подробности получения новых сертификатов Cisco DevNet (начало в феврале 2020 г.). DevNet — это ресурсное сообщество разработчиков ПО Cisco, помогающее разработчикам и сетевым инженерам заниматься инновациями с использованием технологий и платформ Cisco.
- Мир решений и презентация Cisco. Посетителей приглашают исследовать последние инновации Cisco и ее партнеров по экосистеме в пространстве практического опыта, где свои продукты и решения продемонстрируют более 130 участников выставки.
- Разговоры об инновациях. Топ-менеджеры Cisco обсудят последние инновации в решениях и сервисах, а также новейшие практические рекомендации.
- Открытые лаборатории. Здесь посетители приобретут уникальный практический опыт работы с различными продуктами и решениями Cisco, действуя по заданным сценариям, исследуя функционал и посещая тренинги.
- Взаимодействие с заказчиками — Cisco Customer Experience (CX). Посетители смогут ощутить «цифровой пульс» конференции Cisco Live на портале Cisco CX и познакомиться с подходом Cisco на основе жизненного цикла, который применяется в повседневной работе и в процессе трансформации для улучшения бизнес-результатов.
- Мастерская технических решений. Специалисты Глобального центра Cisco CX помогут решить любые вопросы, связанные с реализацией, применением и интеграцией решений.
- Центр управления сетью. Посетители центра управления (Network Operations Center, NOC), созданного в партнерстве с NetApp, смогут обсудить с инженерами и специалистами вопросы ускоренного построения и централизованного управления корпоративными сетями Cisco.
- Захвати флаг (Capture the Flag). Посетителям предлагается на практике познакомиться с новыми технологиями в процессе игры Capture the Flag, разработанной для решения весьма непростых задач. Здесь можно попрактиковаться в этичном хакерстве сетей и систем, в разработке и исследовании программно-определяемых кампусных и глобальных сетей, усовершенствовать облачные навыки, изучая платформу Cisco Meraki.
- Инвестиционный поселок Cisco. В этом поселке, который обустроили восемь из самых выдающихся стартапов отрасли, можно познакомиться с их уникальными технологическими решениями и узнать, как они раздвигают границы возможного.