Чтобы избежать атак хакеров, СЕО компаний начали удалять свои аккаунты в социальных сетях

Консалтинговая компания PwC провела исследование, в ходе которого опросила 1,6 тыс. директоров компаний по всему миру и выяснила, что страх за безопасность своих данных, в том числе сохраненных в переписке, заставил 48% из них удалить свои аккаунты в социальных сетях. В это число также входят те, кто попросил свои компании убрать из общего доступа их контакты.

«Угрозы для СЕО по всему миру со стороны киберпреступности растут. Они могут нанести огромный урон их компаниями и даже личной жизни», — заявил глава IT-подразделения PwC Ричард Хорн.

80% директоров компаний признают киберугрозы главным риском. PwC советует сделать кибербезопасность приоритетом во всех областях бизнеса.

Последним громким случаем стал взлом переписки главы Amazon Джеффа Безоса.