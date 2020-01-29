29.01.2020

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Чешские программисты за выходные бесплатно сделали сайт, на который министр хотел потратить 16 млн. евро

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Группа программистов из Чехии бесплатно сделала и передала правительству государственный сервис, заказ на который получила другая фирма. Разработчики сделали это в знак протеста против «расточительности» Министерства транспорта: по их мнению, чиновники заключили неоправданно завышенный контракт. История дошла до премьер-министра Чехии, и тот уволил министра транспорта.

Все началось с тендера на создание сервиса по продаже электронных разрешений на проезд по платным скоростным автомагистралям. Госзаказ на 400 млн. чешских крон (почти 16 млн. евро) включал в себя разработку интернет-магазина и двух приложений для iOS и Android. Четырехлетний контракт на разработку и поддержку сайта заключили с подрядчиком Asseco Central Europe — открытого конкурса не было. Подобный госзаказ вызвал возмущение в чешском IT-сообществе из-за «явного расточительства» со стороны правительства. Владелец компании Actum Digital Томаш Вондрачек (Tomas Vondracek) назвал тендер «абсурдным» и добавил, что при желании ту же работу можно сделать «хоть за пару дней».

«Я хочу, чтобы впредь никто не относился к нашим общим средствам так, как это сейчас делает государство», — отметил Вондрачек.

Он предложил местным программистам объединиться и провести хакатон, чтобы создать аналог сервиса из госзаказа. Все планировали сделать за одни выходные в офисе Actum Digital в Праге, а потом просто передать правительству Чехии в качестве подарка и примера того, как тратятся налоги граждан.

бесплатно

«Нами руководило желание противостоять системе завышения цен на госконтракты, где происходит злоупотребление некомпетентностью клиентов [в вопросах IT]. А наши деньги в итоге просто вылетают в трубу», — сказал Томаш Вондрачек.

На призывы в социальных сетях откликнулись более 300 программистов из Чехии. В пятницу, 24 января, на хакатон #Znamkamarada в офисе Вондрачека собралось 60 человек, которые приступили к работе. К вечеру воскресенья они сделали платформу fairznamka.cz, соответствующую большинству требований к сервису за 16 млн. евро. Во время хакатона на работу программистов приезжал посмотреть премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. «Думаю, политики просто шокированы происходящим», — заявил Вондрачек журналистам на второй день работы. К тому моменту добровольцы разрабатывали сервис 22 часа подряд.

Уже в понедельник 27 января сайт заработал в тестовом режиме. Он еще не подключен к госсистеме, но имитирует все необходимые функции. За первые сутки сервис посетили более 175 тыс. человек, которые испытали нагрузку сайта и сделали первые покупки. Оплата доступа к магистрали там еще недоступна, но есть символические жетоны, все средства от продажи которых идут на помощь детям.

Правительство Чехии изначально предлагало оплатить помощь, но потом приняло сайт ferznamka.cz в подарок, как и задумывалось перед хакатоном. Бабиш подчеркнул, что Министерство транспорта проведет открытый конкурс на поиск компании, которая внедрит и запустит систему к 1 декабря 2020 года. Ожидается, что сумма контракта будет в разы меньше. Вондрачек оценил дальнейшую работу примерно в 25% от изначальных 400 млн. крон и отметил, что его компания не будет участвовать в конкурсе.

Из-за истории с крупным госзаказом министра транспорта Чехии Владимира Кремлика отправили в отставку. Представители подрядчика Asseco Central Europe заявили, что готовы разорвать контракт без требования компенсации. После отставки Кремлик отметил, что уважает решение премьер-министра, но добавил, что в его приоритетах было создание системы «без задержек», поэтому конкурс был закрытым.

По мнению Вондрачека, ситуация с добровольной разработкой сайта в знак протеста — прецедент, после которого в Чехии задумаются, на что в стране тратятся налоги жителей.

«Думаю, с необоснованно завышенными госзаказами покончено», — добавил он.

Источник: tjournal.ru.

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