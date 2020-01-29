Chainalysis: использование биткоина в даркнете продолжает расти

Согласно данным аналитической компании Chainalysis, использование биткоина на рынках даркнета, в том числе и для покупки наркотиков, продолжает расти.

В новом докладе говорится, что в течение четвертого квартала 2019 года объем сделок с биткоином на даркнет-рынках составил более 600 млн. долларов. Однако доля финансовых операций даркнета с использованием главной криптовалюты составляет менее 1% от всех транзакций биткоина.

На графике виден рост доходов даркнет-маркетплейсов. Особенно ярко он выражен в 2019 году.

Следующий график показывает, что хоть доля биткоина в операциях на даркнет-рынках постепенно растет, гораздо активнее использование биткоина в легальной деятельности, такой как трейдинг на криптовалютных биржах и оплата торговых услуг.

Кроме того, в Chainalysis отметили, что на активность использования биткоина в даркнете не особо влияет волатильность цены криптовалюты.