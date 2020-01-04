04.01.2020

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Canon работает над гибридной камерой

Canon

Стало известно, что компания Canon работает над гибридной кинокамерой Mount Cake Camera. В патенте под номером US 2019/0387173 A1 описывается принцип работы устройства. Планируется, что технология будет внедрена сначала в кинокамерах серии Cinema Hybrid mount, а впоследствии, возможно, будет добавлена в зеркальные и беззеркальные фотоаппараты.

Canon

Как работает запатентованная Canon система:

  1. Вы подключаете объектив к камере, включаете саму камеру, а после этого активируется датчик обнаружения байонета;
  2. Как только камера определяет тип объектива и его крепление, используемого на камере, она открывает специальные опции пользовательского интерфейса для конкретного крепления объектива.

Из приведенной ниже блок-схемы можно понять, как работает камера с гибридным креплением, когда к ней прикреплен объектив.

Обычно, после регистрации патента, компания воплощает в жизнь свои наработки примерно в течении двух трех лет. Так что новую камеру, в случае принятия компанией соответствующего решения, стоит ожидать не ранее 2022-2023 года.

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