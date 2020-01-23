Canalys: в 2023 году поставки smart-устройств превысят 3 млрд. штук

Компания Canalys опубликовала прогноз по мировому рынку умных устройств на ближайшие годы. Данные учитывают отгрузки смартфонов, настольных и портативных компьютеров, планшетов, различных носимых гаджетов, smart-динамиков и наушников различного типа.

В 2019 году в мировом масштабе было реализовано около 2,4 млрд. устройств в обозначенных категориях. В 2023 году объем отрасли, как ожидается, превысит 3 млрд. единиц. Таким образом, показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в период с 2019 года по 2023 год составит 6,5%.

Около половины от общего объема поставок умных устройств составят смартфоны. В 2023 году их отгрузки ожидаются на уровне 1,5 млрд. штук. Кроме того, прогнозируется высокий спрос на наушники разного типа. Спрос на них в 2020 году подскочит на 32,1% — до 490 млн. единиц. В 2023 году отгрузки составят 726 млн. штук.

Рост увеличения продаж покажут и smart-динамики — плюс 21,7% в 2020 году. Поставки составят около 150 млн. штук в текущем году и 194 млн. в 2023 году. Носимые устройства также покажут рост выше среднего. В текущем году их отгрузки увеличатся на 11,8%, а в 2023 году достигнут 215 млн. штук.

Худшая динамика ожидается в категории планшетов: темпы роста в ней будут отрицательными, а поставки в 2023 году прогнозируются в пределах 115 млн. штук.

Что касается настольных ПК и ноутбуков, то прогноз Canalys предусматривает их отгрузки в пределах 249 млн. штук в конце рассматриваемого периода.