06.01.2020

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Bosch показала виртуальный солнцезащитный козырек для автомобиля

Bosch Virtual Visor

Компания Bosch представила на выставке CES 2020 концептуальное устройство Virtual Visor — виртуальный солнцезащитный козырек для водителей автомобилей.

Компания отмечает, что из-за ярких солнечных лучей, на время ослепляющих водителей, происходит огромное количество дорожно-транспортных происшествий по всему миру. Разработка призвана повысить безопасность дорожного движения.

Bosch Virtual Visor

Виртуальный козырек представляет собой прозрачную ЖК-панель и камеру, направленную на водителя, которая использует программное обеспечение и систему ИИ для обнаружения и отслеживания лица.

С помощью алгоритмов система определяет участки, где солнечный свет попадает на лицо водителя. Затем алгоритм анализирует угол обзора водителя и затемняет участок козырька, через который свет попадает в глаза автомобилиста. При этом остальная часть дисплея остается прозрачной и не заслоняет поле зрения водителя.

Bosch пока не раскрыла информацию о массовом производстве таких устройств.

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