18.01.2020

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ГлавнаяAVАкустические системыБьорк и Microsoft создали музыку, меняющуюся в зависимости от облаков, погоды и птиц в небе

Бьорк и Microsoft создали музыку, меняющуюся в зависимости от облаков, погоды и птиц в небе

Microsoft

Исландская певица Бьорк совместно с компанией Microsoft и нью-йоркским отелем Sister City запустила проект Kórsafn — непрерывный плейлист композиций Бьорк, который использует искусственный интеллект для подбора аранжировок в зависимости от того, что попадает в объектив умных камер, расположенных на крыше.

Это второй подобный проект компании Microsoft и отеля Sister City — в апреле 2019 года искусственный интеллект воспроизводил пьесы Джулианны Барвик.

Музыка в лобби отеля меняется в зависимости от того, что искусственный интеллект видит в небе. Алгоритм реагирует на различные типы облаков, поведение птиц, самолеты и даже атмосферное давление. Изменение погоды также влияет на воспроизводимые композиции.

 

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