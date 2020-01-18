Бьорк и Microsoft создали музыку, меняющуюся в зависимости от облаков, погоды и птиц в небе
Исландская певица Бьорк совместно с компанией Microsoft и нью-йоркским отелем Sister City запустила проект Kórsafn — непрерывный плейлист композиций Бьорк, который использует искусственный интеллект для подбора аранжировок в зависимости от того, что попадает в объектив умных камер, расположенных на крыше.
Это второй подобный проект компании Microsoft и отеля Sister City — в апреле 2019 года искусственный интеллект воспроизводил пьесы Джулианны Барвик.
Музыка в лобби отеля меняется в зависимости от того, что искусственный интеллект видит в небе. Алгоритм реагирует на различные типы облаков, поведение птиц, самолеты и даже атмосферное давление. Изменение погоды также влияет на воспроизводимые композиции.