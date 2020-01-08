Беспроводные наушники Amazfit PowerBuds способны измерять пульс

Бренд Huami представил на CES 2020 свои первые полностью беспроводные наушники Amazfit PowerBuds. Линейка Amazfit теперь включает не только smart-часы и фитнес-браслеты, но и полностью беспроводные наушники.

Главной особенностью Amazfit PowerBuds является встроенный датчик Huami PPG, способный измерять частоту сердечных сокращений. Таким образом, пользователи смогут в режиме реального времени следить за пульсом. Это может быть полезным, например, во время тренировок.

PowerBuds — наушники погружного типа, но для того, чтобы иметь возможность слышать звуки окружающей среды, предусмотрен режим Thru Mode. Наушники защищены от влаги и пыли по стандарту IP55.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 8 часов. Комплект поставки включает зарядный футляр, который позволит увеличить время функционирования наушников до 24 часов.

Стоимость Amazfit PowerBuds – 99 долларов. Наушники будут предлагаться в трех расцветках: черной, белой и желтой. Продажи начнутся в феврале.