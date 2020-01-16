16.01.2020

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Bang & Olufsen представила TWS-наушники Beoplay E8 — до 35 часов автономной работы

Beoplay E8

Компания Bang & Olufsen (B&O) представила третье поколение беспроводных наушников Beoplay E8. Главной особенностью новинки стала внушительная автономность. По заявлению производителя, без подзарядки модель способна работать до 35 часов в режиме воспроизведения. Для сравнения — первое поколение работало от одного заряда с кейсом около 12 часов, второе — около 16.

Наушники Beoplay E8 получили беспроводной модуль Bluetooth 5.1 и поддерживает кодеки AAC и aptX. Частотный диапазон модели составляет от 20 Hz до 20 kHz, диаметр мембраны — 5,7 мм. Также наушники стали на 17% меньше предыдущего поколения. Beoplay E8 примечательны внушительной автономностью — до 7 часов воспроизведения на одном заряде. А с учетом емкости аккумулятора зарядного кейса вдали от розетки наушники могут проработать до 35 часов.

Beoplay E8

Для работы в режиме гарнитуры каждая чашка наушников получила по два микрофона, что положительно отразилось на качестве передачи голоса при разговоре и позволило уменьшить уровень шума. Предусмотрен специальный режим «прозрачности» (Transparency Mode), который позволяет слышать окружающую обстановку, не вынимая аксессуар из ушей.

Наушники станут доступны для покупки 14 февраля за 350 евро.

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