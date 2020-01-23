23.01.2020

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Bakcell и INNOLAND познакомили молодых девелоперов с инвесторами

Программа Applab компании Bakcell и Центр Инкубации и Акселерации INNOLAND организовали «демонстрационный день» (Demo Day) для участников совместной инкубационной программы. Целью «демонстрационного дня» было познакомить стартапы, нуждающиеся в финансировании, с потенциальными инвесторами, а также поддержать создание устойчивых деловых отношений между сторонами. Так, финалисты совместной инкубационной программы Bakcell и INNOLAND были приглашены, чтобы продемонстрировать свои успехи и достижения, и познакомиться с представителями компаний и бизнесменами, желающими инвестировать в перспективные стартапы.

В ходе «демонстрационного дня», три стартапа поддерживаемые Bakcell, а именно “Bon.az” (www.bon.az — онлайн-услуга кешбек), “Towaves” (www.towaves.com — платформа для людей с общими интересами и похожим образом мышления) и “Fonibo” (www.fonibo.com — онлайн платформа для доставки продуктов и еды), были также приглашены, чтобы рассказать о ходе развития проекта и привлечь внимание потенциальных инвесторов.

В 2018 году компания Bakcell подписала договор о сотрудничестве с центром инкубации и акселерации INNOLAND Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. В рамках этого соглашения, Bakcell и INNOLAND осуществляют совместную программу инкубации для местных стартапов. В процессе инкубации, стартап-команды получают всестороннюю поддержку от Bakcell и INNOLAND, в виде бесплатного офисного пространства, консультаций профессионалов и необходимых тренингов, наряду с другими возможностями для работы над проектами и превращения своих стартапов в успешный и инновационный бизнес.

Напомним, что 2014 года, местные стартапы и разработчики, занятые созданием оборудования и программного обеспечения, получают поддержку от центра AppLab компании Bakcell.

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