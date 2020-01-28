AzerTelecom был представлен на Всемирном Экономическом Форуме в Давосе

Представители магистрального интернет провайдера, соединяющего Азербайджан со всемирной сетью интернета — компании AzerTelecom приняли участие во Всемирном Экономическом Форуме, проводимом с 21-24 января в Швейцарском городе Давос.

Генеральный директор компании Фуад Аллахвердиев, а также советник по стратегии Азер Байрамов представили на конференции “Caspian Week 2020” и смежных мероприятий, прошедших в рамках Форума программу “Azerbaijan Digital Hub”, проводимую в целях превращения Азербайджана в цифровой центр, а также ее составную часть, проект “Транскаспийской Фибер-Оптической Кабельной Линии”.

На конференции “Caspian Week 2020”, в которой принимали участие глобальные лидеры, влиятельные эксперты, а также руководители крупных компаний были обсуждены перспективы развития связей между Каспийским и другими регионами, возможности превращения нашей страны в цифровой центр и проект прокладки фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря, имеющий стратегический важный характер.

Советник по стратегии компании AzerTelecom Азер Байрамов подчеркнул региональную значимость проекта в своем выступлении на панели “Выход на глобальные рынки: Новые транзитные возможности Большого Каспийского региона”. Он заявил, что фибер-оптическая кабельная линия по маршрутам Азербайджан — Казахстан и Азербайджан -Туркменистан внесет серьезный вклад в удовлетворение потребности в дата трафике стран Азиатского континента. Транскаспийская Фибер-Оптическая кабельная линия сформирует Цифровой Шелковый Путь между Европой и Азией посредством Азербайджана и данный маршрут между континентами станет самым оптимальным, коротким маршрутом среди существующих в Евразийском регионе, а также будет маршрутом с минимальной задержкой в передаче данных. На мероприятии также были отмечены технические возможности подводных кабельных линий, имеющих стратегический характер, после чего представители ответили на вопросы, связанные с проектом.

Компания будет и в будущем представлять программу “Digital Hub” и другие крупные инфраструктурные проекты, являющиеся частью программы в Давосе.

AzerTelecom — телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющейся дочерней компанией Bakcell – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. AzerTelecom через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет-сетью. Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций.

AzerTelecom является членом Консорциума Цифрового Торгового Хаба (DTH) Азербайджана. Консорциум Цифрового Торгового Хаба Азербайджана — это государственно-частное партнерство, созданное для развития цифровой инфраструктуры и платформы трансграничной электронной торговли в Азербайджане и укрепления позиции страны как Цифрового Хаба в региональном и глобальном масштабах. Соглашение о создании Консорциума было подписано в электронной форме при помощи Asan İmza между частными компаниями: PASHA Bank, B.EST Solutions и AzerTelecom и представляющим государственный сектор — Центром Анализа Экономических Реформ и Коммуникаций Азербайджанской Республики на 3-ем форуме по цифровой торговле под названием «Цифровизация Шелкового пути», который прошел в Баку, 9-ого октября 2019 года. Консорциум ставит своей целью развитие инфраструктуры трансграничных электронных услуг, содействуя применению современных цифровых услуг и инфраструктуры Азербайджана, и цифровой трансформации страны. Консорциум предоставляет беспрецедентную возможность подключения Азербайджана к мировым рынкам, а также продвижения Азербайджана в качестве нового Цифрового Хаба между Европой и Азией.