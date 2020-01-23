Азербайджанский мобильный идентитет — Asan İmza был упомянут в аналитической публикации Всемирного Экономического Форума

Всемирный Экономический Форум (ВЭФ) опубликовал аналитический отчет в рамках проекта, являющейся частью платформы ВЭФ — «Формирование мобильного будущего и формирование будущего управления технологиями: блокчейн и технологии распределенных реестров». Пример азербайджанского мобильного идентитета — Asan İmza был упомянут в отчете «Инклюзивное развертывание блокчейна для каналов поставок: часть 2 — Достоверная верификация цифровых идентитетов».

Это вторая публикация в серии, которая является частью большого проекта, направленного на совместное создание новых инструментов и структур для формирования технологий распределенных реестров в каналы поставок с целью обеспечения совместимости, целостности и инклюзивности. Проект «Блокчейн для проекта каналов поставок» Центра четвертой промышленной революции Всемирного Экономического Форума — является глобальной, многоотраслевой, многосторонней деятельностью, направленной на совместное проектирование и сотрудничество. В этом проекте участвуют стороны из разных отраслей и правительств со всего мира. Отчет основан на многочисленных дискуссиях, семинарах, исследованиях, а также совместной работе со стороны всех заинтересованных лиц. Г-жа Яна Кримпе, сопредседатель Глобального Альянса Национальных Мобильных Идентитетов, генеральный директор азербайджанской компании B.EST Solutions и оператора Asan İmza- национального мобильного идентитета, а также партнер Цифрового Торгового Хаба Азербайджана (ЦТХ), приняла участие в создании аналитической публикации, поделившись опытом и лучшими практиками Азербайджана в области предоставления и использования мобильного идентитета Asan İmza. В работе приняли участие ведущие эксперты и профессионалы из 15 стран мира: Азербайджана, США, Эстонии, Германии, Дании, Швейцарии, Израиля, Испании, Южной Кореи, Австрии, Великобритании, Швеции, Анголы, Индии и Японии.

Представительница из Азербайджана также внесла ощутимый вклад в публикацию Всемирного Экономического Форума «Переосмысление Цифрового Идентитета: стратегический императив», которая была опубликована 16 января 2020 года. Согласно публикации, была четко определена необходимость пересмотра методов верификации идентитета и управления персональными данными людей со стороны бизнеса. Проведенное исследование выявляет риски в области цифрового управления персональными данными для предприятий и потребителей. «По оценкам Бостонской Консалтинговой Группы, стоимость аутентификации идентитета и защиты от мошенничества составит 28 миллиардов долларов к 2023 году. Возможны высокие расходы для предприятий, которые не смогут продолжать работать. К примеру, отсутствие доверия обходится предприятиям в 2,5 триллиона долларов в год. Подсчеты показывают, что, поскольку каждое предприятие строит свой отдельный подход, компании теряют потенциальные доходы до 30%”, — упоминается в пресс-релизах ВЭФ.

«Быстрое внедрение инноваций и стремительное развитие цифровой экономики Азербайджана требует доверия к усиленному квалифицированному цифровому идентитету, который является важнейшим компонентом доверия к любой цифровой услуге в стране. В Азербайджане построена одна из самых успешных цифровых экосистем с использованием квалифицированного мобильного идентитета — Asan İmza. Участие в таких инициативах дает неоценимо важный опыт и знания, а также возможность поделиться нашими лучшими практиками с мировым сообществом. Только в тесном сотрудничестве между бизнесом, правительствами и потребителями мы сможем обеспечить доверие — предоставляя возможности для роста бизнеса, а также защиту индивидуальных данных и конфиденциальность», — отметила Яна Кримпе.

Надежная цифровая идентификация юридических лиц является главной темой повестки дня для Азербайджанской Республики. Инициированный Президентом Азербайджанской Республики и созданный Центром Анализа Экономических Реформ и Коммуникаций Азербайджана, ЦТХ направлен на развитие трансграничных электронных услуг и электронных подписей между Азербайджаном и странами-партнерами во всем мире.

Получить информацию об аналитическом отчете можно по следующим ссылкам:

https://www.weforum.org/whitepapers/reimagining-digital-identity-a-strategic-imperative

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Trustworthy_Verification_of_Digital_Identities_2019.pdf