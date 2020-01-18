Азербайджан занимает 25-е место в рейтинге 206 стран по доступности широкополосного интернета

Агентство Cable.co.uk собрало и проанализировало данные по 3095 пакетам услуг доступа к широкополосному фиксированному интернету из 206 стран мира. Как показали результаты анализа, самый дешевый широкополосный интернет предлагается в Сирии. Здесь средняя стоимость подписки составляет 6,6 доллара в месяц. Дороже всего получить фиксированный доступ к широкополосному интернету в Эритрее. Средняя стоимость пакета в этой восточноафриканской стране составляет 2666,24 доллара в месяц.

Услуги в странах постсоветского пространства входят в число самых недорогих. Так, 11 бывших советских республик расположились в верхней половине рейтинга. В Украине стоимость широкополосного интернета является самой дешевой в регионе и составляет в среднем всего 6,64 доллара в месяц. На третьем месте расположилась Россия (7,35 доллара), на пятом — Беларусь (9,87 доллара), а на восьмом — Казахстан (11,10 доллара). Азербайджан в этом рейтинге занял 25-е место (16,76 доллара).

Отмечается, что в большей части постсоветских стран инфраструктура широкополосного интернета развита достаточно хорошо, и на большинстве рынков отмечена вполне здоровая конкуренция между провайдерами. Исключение составляют Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

5 самых дорогих пакетов для подписчиков широкополосного интернета были обнаружены в таких странах как Мавритания (1333,78 доллара), острова Тёркс и Кайкос (1488,11 доллара), Мавритания (4386,95 доллара), Йемен (8333,33 доллара) и Эритрея (15051,29 доллара). А 5 самых дешевых пакетов — в Венгрии (1,66 доллара), Кыргызстане (1,26 доллара), Непале (0,87 доллара), Болгарии (0,85 доллара) и Иране (0,31 доллара). Несмотря на значительные ежегодные взлеты и падения цен на широкополосный интернет в различных странах мира, средние цены подписки на услуги широкополосного доступа в мире упали на 19,75% с конца 2018 года (с 58,22 до 46,59 доллара).