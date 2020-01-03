Автомобили Aston Martin получат гибридное салонное зеркало заднего вида

На CES 2020 корпорация Gentex и Aston Martin представят совместную разработку гибридной системы, которая состоит как из обычных боковых зеркал, так и из камер заднего вида. Демонстрационный образец системы будет установлен в Aston Martin DBS Superleggera.

Зеркало, получившее название Full Display Mirror, может транслировать картинку с трех камер одновременно. Таким образом водитель сможет видеть, что происходит в «слепых зонах».

Одна из камер установлена на крыше автомобиля, а две другие интегрированы в боковые зеркала. Full Display Mirror может работать как стандартное зеркало с автоматическим затемнением или как ЖК-дисплей. В последнем случае водитель может настроить работу системы так, как удобно ему, выбирая между различными режимами просмотра. Отмечается, что когда водитель регулирует положение наружных зеркал, то система автоматически настраивает угол обзора камеры.

Автопроизводитель пока не уточняет сроки появления серийной версии технологии. Подобная система, но с одной камерой, уже используется в модели 2020 Aston Martin DBS GT.