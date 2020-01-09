Autel Evo II — первый в мире дрон с ночным зрением, снимающий 8К-видео
На проходящей в Лас-Вегасе выставке CES 2020 компания Autel Robotics представила совершенно новое семейство беспилотников EVO II.
Autel EVO II — это первый в мире складной беспилотник, который может снимать 8K-видео и делать 48-мегапиксельные снимки. Производитель анонсировал три конфигурации беспилотника.
Базовый вариант EVO II получит камеру, оснащенную CMOS-сенсором с линейным размером 0,5 дюйма и возможностью записи видео в разрешении 8К (8000 х 6000 пикселей).
Версия EVO II Pro получит 6K-сенсор (5472 х 3648) вдвое большего размера с изменяемой диафрагмой (f/2.8 — f/11).
Модификацию EVO II Dual в дополнение к 8K-модулю также оснастят инфракрасной камерой FLIR для съемки в темноте (для промышленных пользователей и экстренных служб).
Все версии дрона комплектуются системой из 12 датчиков компьютерного зрения для помощи в навигации и обхода препятствий, двумя сонарами, а также парой посадочных фонарей. Максимальная скорость полета новинок составляет 72 км/ч, время автономного полета на одном заряде аккумулятора составляет до 40 минут. Кроме того, дрон получил 8 Gb встроенной памяти, которую также можно расширить. В комплект поставки входит специальный контроллер, который имеет встроенный дисплей.
В дополнение к способности обнаруживать до 64 объектов одновременно, дрон также может уклоняться от препятствий и летать в условиях сильного ветра.
Характеристики всех трех беспилотников Autel Evo II:
- Взлетная масса: 1127 гр (EVO II), 1174 гр (EVO II Pro), 1192 гр (EVO II Dual);
- Максимальная скорость: 72 км/ч;
- Максимальное время полета: 40 минут (без ветра);
- Максимальное время зависания в одной точке: 35 минут;
- Внутренняя память: 8 Gb, плюс слот для SD-карты;
- Сенсор камеры: 1/2-дюймовая 48 Мп CMOS (EVO II), 1-дюймовая 20 Мп CMOS (EVO II Pro), 1/2-дюймовая 48 Мп CMOS + тепловизионная камера FLIR LWR (EVO II Dual);
- Диапазон ISO: 100–3200 (EVO II и EVO II Dual), 100–12 800 (EVO II Pro);
- Битрейт: 120 Мбит/с;
- Битовая глубина: 10 бит.
Компания Autel Robotics сообщила что продукт уже находится на стадии серийного производства, но дата начала продаж и стоимость на новую линейку EVO II еще не объявлена.